Певица Алекса рассказала, что Джабраилов просил прощения у ее мужа перед смертью

Певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова — прим. «ВМ») в своем блоге в понедельник, 2 марта, рассказала, что бизнесмен Умар Джабраилов перед своей смертью просил у ее мужа Вячеслава Дайчева прощения.

Между экс-сенатором и супругом артистки была ссора, которая вспыхнула в 2024 году. Предприниматель обвинил мужчину в крупной краже. Тогда он заявлял, что его обманул близкий человек, из-за чего он лишился 1,5 миллиона рублей.

— Сегодня узнали трагическую новость: ушел из жизни Умар Джабраилов, серьезный бизнес, благотворитель, выдающийся человек. Наша семья глубоко потрясена случившимся, — написала исполнительница.

Тогда же она уточнила, что меньше чем за сутки до гибели Джабраилов присылал ее мужу видео. В нем он искренне раскаивался. Он просил прощения, «если был в чем-то не прав» и «категоричен».

Джабраилов покончил с собой в ЖК на Тверской-Ямской улице 2 марта. Его отвезли в больницу как неизвестного. Позднее бизнесмена опознали охранники. Медики пытались его реанимировать около получаса.

По словам адвоката Тимура Маршани, Джабраилов был «яркой, незаурядной личностью». Он также отметил, что в последнее время предприниматель находился в депрессии из-за неудач в бизнесе.