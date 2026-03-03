В штаб-квартире Liberty Bank в Тбилиси произошел сильный пожар

В Тбилиси произошел пожар в многоэтажной штаб-квартире Liberty Bank, охватив всю шахту грузового лифта. Об этом сообщил начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Темур Мгебришвили.
«К счастью, пострадавших нет. Пожар успешно ликвидирован», — проинформировал представитель МВД.
По его словам, к месту были направлены 20 пожарно-спасательных бригад и огонь потушили, не дав ему распространиться во внутренние помещения.
В соцсетях появились видео с горящим зданием банка, на которых видно, что огнем была охвачена вся шахта лифта, находящаяся в торце высотки.
Liberty Bank, являющийся одним из трех крупнейших банков Грузии, выпустил заявление, в котором указано, что его работе «ничего не угрожает» и «обслуживание клиентов продолжится в штатном режиме».
Ранее сообщалось о пожаре в кафе в городе Щучинск в Казахстане, возникшем из-за взрыва газа. В результате происшествия погибли семь человек.