Пропавшего неделю назад 17-летнего сына бизнесвумен засекли камеры в метро Петербурга

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По одной из версий, он может находиться под влиянием мошенников. Представители Следственного комитета обратились к местным жителям с просьбой о помощи в розыске парня. Любая информация о местонахождении Владислава Волкова может быть полезна. Её можно сообщить по номеру телефона: +7 (812) 492−01−58 — дежурный по следственному управлению СК России по Ленинградской области, а также обратившись на телефонную линию «Ребёнок в опасности» 8 (800)201−53−30.