Сотрудник Госдепа убил человека из-за конфликта на дороге

Сотрудник Госдепартамента США, вооружённый ножом, убил одного человека и ранил ещё троих в результате дорожного конфликта недалеко от Вашингтона. Полицейские были вынуждены применить оружие для нейтрализации нападавшего, сообщает портал The Daily Caller.
Инцидент произошёл 1 марта на трассе в округе Фэрфакс (штат Вирджиния), вблизи Вашингтона. Как сообщает портал, после дорожно-транспортного происшествия 32-летний Джаред Ламадо нанёс ножевые ранения четырем участникам конфликта. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, были вынуждены применить оружие в целях самообороны, чтобы обезвредить нападавшего. Одна из жертв, 39-летняя женщина, скончалась от полученных травм, а трое других пострадавших были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.
Госдепартамент официально подтвердил, что в данном инциденте был задействован «сотрудник дипломатической службы». Ламадо начал свою работу в Госдепартаменте в сентябре 2024 года, где он занимал должность специалиста по информационным технологиям и программному обеспечению.
Полиция заявила, что не рассматривает данный инцидент как акт терроризма и продолжает расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.