Сотрудник Госдепа убил человека из-за конфликта на дороге

Инцидент произошёл 1 марта на трассе в округе Фэрфакс (штат Вирджиния), вблизи Вашингтона. Как сообщает портал, после дорожно-транспортного происшествия 32-летний Джаред Ламадо нанёс ножевые ранения четырем участникам конфликта. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, были вынуждены применить оружие в целях самообороны, чтобы обезвредить нападавшего. Одна из жертв, 39-летняя женщина, скончалась от полученных травм, а трое других пострадавших были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.