Пошел на поджог из-за ревности: уфимец спалил «Кию» бывшей девушки

Уфимец поджег Kia Rio, бросившей его девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе полиция раскрыла поджог Kia Rio на улице Дизельной. Жертвой стала 33-летняя горожанка, ущерб оценивается в более чем миллион рублей. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Инцидент произошел ночью минувшей субботы — 28 февраля. Уголовный розыск опросил свидетелей и изучили записи камер. Вскоре был задержан 45-летний знакомый потерпевшей.

Как выяснилось, мужчина раньше был с ней в отношениях, но 23 февраля девушка заявила о нежелании продолжать общение. Экс-возлюбленный постоянно пытался связаться с ней. В ночь поджога женщина была в гостях у подруги, после клуба они легли спать, а утром их разбудили сотрудники МЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». У подозреваемого провели обыск.

