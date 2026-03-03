Пошел на поджог из-за ревности: уфимец спалил «Кию» бывшей девушки

Как выяснилось, мужчина раньше был с ней в отношениях, но 23 февраля девушка заявила о нежелании продолжать общение. Экс-возлюбленный постоянно пытался связаться с ней. В ночь поджога женщина была в гостях у подруги, после клуба они легли спать, а утром их разбудили сотрудники МЧС.