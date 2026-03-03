Москва
В МЧС озвучили причину взрыва газа в Коканде

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). В МЧС назвали причину взрыва бытового газа, который недавно произошёл в одном из многоквартирных домов Коканда. Трагедия унесла жизнь 19-летнего жителя города.

Источник: Vaib.Uz

По данным правоохранительных органов, молодой человек получил тяжёлые телесные повреждения в результате обрушения бетонной плиты и скончался на месте происшествия.

Как сообщил пресс-секретарь МЧС Мурод Содиков, в ходе изучения обстоятельств было установлено, что хозяин квартиры при подключении газовой плиты использовал нестандартные газовые шланги. Именно это, по предварительным выводам специалистов, и стало причиной утечки и последующего взрыва бытового газа.

В Следственном департаменте сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса — нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека.

Следственные действия продолжаются.