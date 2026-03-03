В МЧС озвучили причину взрыва газа в Коканде

По данным правоохранительных органов, молодой человек получил тяжёлые телесные повреждения в результате обрушения бетонной плиты и скончался на месте происшествия.
Как сообщил пресс-секретарь МЧС Мурод Содиков, в ходе изучения обстоятельств было установлено, что хозяин квартиры при подключении газовой плиты использовал нестандартные газовые шланги. Именно это, по предварительным выводам специалистов, и стало причиной утечки и последующего взрыва бытового газа.
В Следственном департаменте сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса — нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека.
Следственные действия продолжаются.