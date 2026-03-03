В МЧС озвучили причину взрыва газа в Коканде

Как сообщил пресс-секретарь МЧС Мурод Содиков, в ходе изучения обстоятельств было установлено, что хозяин квартиры при подключении газовой плиты использовал нестандартные газовые шланги. Именно это, по предварительным выводам специалистов, и стало причиной утечки и последующего взрыва бытового газа.