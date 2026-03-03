Москва
ВСУ 30 раз обстреляли из артиллерии курское приграничье за сутки

КУРСК, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью 20 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки. 30 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

«Всего в период с 09:00 [мск] 2 марта до 07:00 [мск] 3 марта сбито 20 вражеских беспилотников различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 6 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств», — написал Хинштейн.

В результате атак в Беловском районе повреждено домовладение, в Хомутовском — фасад и остекление кафе и окна частного дома. Глава региона добавил, что погибших и пострадавших нет.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
