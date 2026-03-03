ВСУ 30 раз обстреляли из артиллерии курское приграничье за сутки

«Всего в период с 09:00 [мск] 2 марта до 07:00 [мск] 3 марта сбито 20 вражеских беспилотников различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 6 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств», — написал Хинштейн.
В результате атак в Беловском районе повреждено домовладение, в Хомутовском — фасад и остекление кафе и окна частного дома. Глава региона добавил, что погибших и пострадавших нет.
