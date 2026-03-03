«У меня умерли два близких родственника…»: 17-летняя девушка отправила «ухажеру» из сети деньги на похороны

В Саратове 17-летняя девушка попалась на удочку сетевого афериста. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, она познакомилась в соцсети с молодым человеком по имени Александр. 8 января он написал, что у него один за другим умерли два близких родственника, и попросил денег на похороны.