Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У меня умерли два близких родственника…»: 17-летняя девушка отправила «ухажеру» из сети деньги на похороны

17-летняя девушка из Саратова перевела мошеннику 30 тысяч на «похороны».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове 17-летняя девушка попалась на удочку сетевого афериста. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, она познакомилась в соцсети с молодым человеком по имени Александр. 8 января он написал, что у него один за другим умерли два близких родственника, и попросил денег на похороны.

— Подросток поверила и несколькими переводами отправила на разные счета больше 30 тысяч рублей. Прошло почти два месяца, но виртуальный знакомый так и не вернул деньги, — пишут журналисты.

Полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители напоминают, что под маской добрых и несчастных незнакомцев в интернете часто скрываются аферисты. Их главная цель — ваши деньги. Будьте осторожны!

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 3-летняя девочка возвращалась из детского сада с синяками и ссадинами. Мама все списывала на то, что дочка ударился во время игры. Только вот правда оказалась ужасной… Ребенка избивала воспитатель. Подробности.