Задержан первокурсник, который забрал деньги у проводницы из Башкирии

"Беседуя с оперативниками в линейном отделе, задержанный признал свою вину, пояснил, что незадолго до задержания сам стал жертвой мошенников, которые похитили с его счета 74 тысячи рублей. В отличие от проводницы поезда, неизвестные злоумышленники продолжили общение с ним и даже предложили заработать денег, выступая в качестве курьера. Все, что требовалось от юноши — оставаться на связи, а получив задание, съездить в определенное место, забрать сверток с деньгами, которые после этого перечислить по определённым банковским реквизитам.