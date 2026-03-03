Задержан первокурсник, который забрал деньги у проводницы из Башкирии

Транспортные полицейские быстро вышли на след студента, который по своей глупости, помогал аферистам. Главной героиней этой истории стала проводница поезда из Башкирии. 31-летняя женщина прибыла на станцию «Екатеринбург-Пассажирский» и вызвала такси с помощью популярного онлайн-сервиса, чтобы добраться до Нефтекамска.
«Вступив в переписку с откликнувшимся водителем, женщина забронировала поездку и согласилась оплатить часть стоимости поездки на сумму 900 рублей. Ссылку на оплату собеседник отправил заявительнице в мессенджере. Как только гражданка ввела реквизиты своей банковской карты, с ее счета исчезли 9000 рублей, а затем последовал телефонный звонок», — восстановили картину произошедшего в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Далее по знакомой схеме: звонок от лже-сотрудника Центробанка РФ, запугивание жертвы тем, что ее средства пошли на поддержку сил Украины.
«Началась психологическая обработка жертвы, рассказы про пресловутый “безопасный счет”, на который, якобы, необходимо перевести деньги, чтобы не потерять их. В итоге звонивший убедил женщину обналичить в банкомате все имевшиеся у нее сбережения и передать их “доверенному человеку”, который в лице молодого юноши вскоре появился в поле зрения заявительницы. Когда 132 тысяч рублей перешли в руки дроппера, вежливые и заботливые “сотрудники” Центробанка перестали выходить на связь», — уточнили транспортные полицейские.
Проводница только потом осознала обман и, несмотря на стресс, позвонила полицейским. Сотрудники уголовного розыска получили примету парня, кадры с камеры видеонаблюдения и задержали парня в комнате общежития.
"Беседуя с оперативниками в линейном отделе, задержанный признал свою вину, пояснил, что незадолго до задержания сам стал жертвой мошенников, которые похитили с его счета 74 тысячи рублей. В отличие от проводницы поезда, неизвестные злоумышленники продолжили общение с ним и даже предложили заработать денег, выступая в качестве курьера. Все, что требовалось от юноши — оставаться на связи, а получив задание, съездить в определенное место, забрать сверток с деньгами, которые после этого перечислить по определённым банковским реквизитам.
Точно следуя полученной инструкции, студент юридического вуза забрал деньги у железнодорожницы, отправив своим анонимным работодателям почти всю сумму и оставив себе в качестве оплаты услуг дроппера 2000 рублей", — рассказали в управлении.
19-летнему парню предъявили обвинение и избрали меру пресечения в видео подписки о невыезде.
