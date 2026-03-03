Москва
В ЛНР задержали мужчину за призывы к терроризму

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жителя Луганска, призывавшего в Telegram к изготовлению взрывчаток и проведению терактов. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Луганчанин вступил в основанную на Украине радикальную группировку. Мужчина администрировал Telegram-каналы, где пропагандировал терроризм, распространял инструкции по организации терактов, изготовлению взрывчатки, а также высказывал намерения по совершению террористических актов. Его задержали силовики.

«На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Ведется следствие», — сказано в сообщении.