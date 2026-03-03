Москва
Суд арестовал директора челябинской компании «Монтажник» за хищение 250 млн

Избрание меры пресечения Слободянюку также состоится сегодня.

Источник: РИА "Новости"

Тракторозаводский райсуд арестовал задержанного сотрудниками УФСБ директора челябинской компании «Монтажник» за хищение свыше 250 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Избрать Кривцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 2 мая 2026 года», — зачитал решение судья.

Ранее сообщалось, что дело завели в отношении фактического бенефициара и директора ООО «Монтажник», строившего станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях Шершневского водохранилища в рамках нацпроекта.

По данным СК, руководители подделали документы, чтобы выиграть в конкурсе, а после — завысили цену контракта на сумму более 250 млн рублей и распорядились полученными деньгами по своему усмотрению.

Фактически «Монтажник» контролирует экс-депутат Гордумы Челябинска Анатолий Слободянюк. В преступной схеме также участвовали неустановленные пока должностные лица администрации города и правительства региона.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из прокуратуры и Следкома.

Избрание меры пресечения Слободянюку также состоится сегодня.