Суд арестовал директора челябинской компании «Монтажник» за хищение 250 млн

Тракторозаводский райсуд арестовал задержанного сотрудниками УФСБ директора челябинской компании «Монтажник» за хищение свыше 250 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Избрать Кривцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 2 мая 2026 года», — зачитал решение судья.
Ранее сообщалось, что дело завели в отношении фактического бенефициара и директора ООО «Монтажник», строившего станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях Шершневского водохранилища в рамках нацпроекта.
По данным СК, руководители подделали документы, чтобы выиграть в конкурсе, а после — завысили цену контракта на сумму более 250 млн рублей и распорядились полученными деньгами по своему усмотрению.
Фактически «Монтажник» контролирует экс-депутат Гордумы Челябинска Анатолий Слободянюк. В преступной схеме также участвовали неустановленные пока должностные лица администрации города и правительства региона.
Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из прокуратуры и Следкома.
Избрание меры пресечения Слободянюку также состоится сегодня.