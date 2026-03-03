30 тысяч долларов за подпись: в Ташкенте задержали застройщика, предложившего взятку сотруднику МЧС

По данным СГБ, компания, возглавляемая предпринимателем, построила в Яккасарайском районе 12-этажный жилой комплекс. При этом ряд выявленных недостатков устранён не был. Для официального ввода объекта в эксплуатацию застройщик должен был подать заявление через электронный портал Nazorat.ms.uz.
Вместо того чтобы устранить замечания, бизнесмен решил предложить сотруднику Главного управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента денежное вознаграждение за положительное решение вопроса.
Честно говоря, шаг выглядел особенно странно на фоне серьёзных проверок, которые МЧС сейчас проводит в крупных объектах столицы и в общественных местах после пожара в торговом центре Aviator. В такой ситуации рассчитывать на «договориться» по меньшей мере наивно.
Сотрудник МЧС сообщил о попытке подкупа ответственным органам. В результате оперативного мероприятия, проведённого совместно Службой государственной безопасности, Управлением собственной безопасности МЧС и другими подразделениями, руководитель строительной компании был задержан с поличным при передаче денежных средств.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 211 Уголовного кодекса (дача взятки). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
В настоящее время ведутся следственные действия.