30 тысяч долларов за подпись: в Ташкенте задержали застройщика, предложившего взятку сотруднику МЧС

Честно говоря, шаг выглядел особенно странно на фоне серьёзных проверок, которые МЧС сейчас проводит в крупных объектах столицы и в общественных местах после пожара в торговом центре Aviator. В такой ситуации рассчитывать на «договориться» по меньшей мере наивно.