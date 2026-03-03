Москва
ФСБ: Куратор дистанционно взорвал исполнителя теракта в Екатеринбурге при задержании

Украинский куратор дистанционно взорвал исполнителя теракта в Екатеринбурге при его задержании. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

— Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1985 года рождения по заданию спецслужб Украины, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что целью теракта должен был стать один из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Свердловской области.

26 февраля сообщалось, что силовики задержали в Санкт-Петербурге двух агентов специальных служб Украины, которые устанавливали бомбу под автомобиль высокопоставленного военного Минобороны России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае. Уточнялось, что гражданин РФ 1986 года рождения установил контакт в мессенджере с представителем ГУР МО Украины.