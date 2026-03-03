В Екатеринбурге предотвратили теракт против руководителя предприятия ОПК

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином Российской Федерации, 1985 года рождения, по заданию спецслужб Украины… Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области по факту подготовки террористического акта возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 30 и пункт “б”, части 3, статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России», — говорится в сообщении.