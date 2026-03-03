150 тысяч рублей лишилась жительница Приморья под видом заработка на маркетплейсах

Жителей Приморья предостерегают от сомнительных заработков, которые могут предлагать случайные пользователи в социальных сетях и в мессенджерах. Деньги предлагают в том числе и за совершение диверсий — поджоги оборудования сотовой связи, релейных шкафов на железной дороге или транспорта. Подобные заказы маскируют под безобидные просьбы, предупреждает Следственный Комитет РФ. В совершение диверсий под предлогом заработка часто вовлекают подростков и молодёжь, а уголовная ответственность за диверсию и содействие в ней наступает с 14 лет и предусматривает наказание вплоть до длительного и пожизненного лишения свободы.