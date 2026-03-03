150 тысяч рублей лишилась жительница Приморья под видом заработка на маркетплейсах

Злоумышленник написал женщине в одном из популярных мессенджеров, предложив подработку — выставление отметок «нравится» для определённых товаров на маркетплейсах. Она согласилась. На протяжении нескольких дней «наставник» переводил женщине небольшие вознаграждения (от 300 до 3000 рублей), чтобы создать видимость легальности дохода, а затем предъявил претензии к качеству её работы и потребовал выкупить указанные товары, чтобы исправить ситуацию.
Стоимость навязанных покупок составляла 20 тысяч рублей, «наставник» потребовал перевести ему эту сумму. Женщина выполнила перевод, но аферист заявил, что деньги на счёт не поступили, и попросил повторить транзакцию.
В общей сложности она перевела фигуранту более 150 тысяч прежде, чем «наставник» перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Личность подозреваемого до сих пор не установлена, ведётся расследование под контролем Уссурийской городской прокуратуры.
Жителей Приморья предостерегают от сомнительных заработков, которые могут предлагать случайные пользователи в социальных сетях и в мессенджерах. Деньги предлагают в том числе и за совершение диверсий — поджоги оборудования сотовой связи, релейных шкафов на железной дороге или транспорта. Подобные заказы маскируют под безобидные просьбы, предупреждает Следственный Комитет РФ. В совершение диверсий под предлогом заработка часто вовлекают подростков и молодёжь, а уголовная ответственность за диверсию и содействие в ней наступает с 14 лет и предусматривает наказание вплоть до длительного и пожизненного лишения свободы.