«Заподозрил, что ее ждет другой»: ссора с возлюбленной едва не закончилась трагедией

В Ленинском районе вспыхнул семейный конфликт. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, вечером 25 февраля 47-летний мужчина вместе со своей 66-летней возлюбленной выпивал в ее квартире на улице Ломоносова. Когда женщина собралась ехать в другой дом, мужчина заподозрил, что там ее ждет другой, и решил выяснить отношения жестким способом.