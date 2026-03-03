«Заподозрил, что ее ждет другой»: ссора с возлюбленной едва не закончилась трагедией

В Ленинском районе вспыхнул семейный конфликт. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, вечером 25 февраля 47-летний мужчина вместе со своей 66-летней возлюбленной выпивал в ее квартире на улице Ломоносова. Когда женщина собралась ехать в другой дом, мужчина заподозрил, что там ее ждет другой, и решил выяснить отношения жестким способом.
— Он схватил бейсбольную биту и начал угрожать расправой. Женщина восприняла угрозы всерьез и сразу вызвала полицию, — пишут журналисты.
Прибывшие участковые задержали ранее судимого мужчину. Он не отрицал, что размахивал битой, и объяснил свои действия ревностью. На него завели уголовное дело по статье об угрозе убийством и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что лихач сбил школьника и умчался, но его вычислила полицейский, случайно оказавшаяся рядом. Подробности.