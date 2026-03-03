Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель грузовика устроил смертельную аварию на Вантовом мосту и сбежал

Пассажир скончался на месте.

Источник: Комсомольская правда

Во Всеволожском районе разыскивают водителя, который сбежал с места смертельной аварии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло днем 2 марта на съезде с Вантового моста в сторону Новосаратовки. Грузовое такси занесло — машина врезалась в силовое ограждение, перевернулась и протаранила еще одно металлическое заграждение. После этого водитель бросил автомобиль и сбежал.

— В кабине остался 60-летний пассажир. От полученных травм он скончался на месте, — уточнили в полиции.

Сейчас полиция ищет беглеца, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «КП-Петербург» писала, что три человека попали в больницу после лобового ДТП автобуса с такси в Ленобласти. Еще 11 пассажиров получили легкие травмы.