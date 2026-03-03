Водитель грузовика устроил смертельную аварию на Вантовом мосту и сбежал

ДТП произошло днем 2 марта на съезде с Вантового моста в сторону Новосаратовки. Грузовое такси занесло — машина врезалась в силовое ограждение, перевернулась и протаранила еще одно металлическое заграждение. После этого водитель бросил автомобиль и сбежал.