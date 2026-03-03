Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Заволжье

Пожар произошел в квартире многоквартирного дома на улице Пономарева в Заволжье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Было эвакуировано 15 человек, в том числе двое детей. Спасти удалось пять человек, в том числе одного ребенка. К сожалению, погиб 43-летний мужчина.
«От чрезвычайного ведомства было задействовано пять единиц техники и 17 человек личного состава», — рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что более 137 тысяч обращений поступило на номер «112» в Нижегородской области в феврале.