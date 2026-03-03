В Перми осудили организатора опасных прогулок на квадроциклах

Суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Перми, который оказывал небезопасные услуги. Мужчину признали виновным — за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья.
Как установил суд, руководитель коммерческой фирмы организовывал для горожан прогулки на квадроциклах и мотоциклах. При этом техника не была зарегистрирована в установленном порядке и не проходила обязательные регулярные осмотры. Кроме того, клиентам разрешали самостоятельно управлять транспортом даже при отсутствии водительских прав, что нарушает закон.
Инцидент произошёл 13 июня 2025 года. Несовершеннолетнему жителю Перми позволили сесть за руль квадроцикла. Подросток не справился с управлением, транспорт перевернулся. В результате он получил травмы средней тяжести.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также удовлетворён иск прокурора о компенсации морального вреда пострадавшему — с осуждённого взыскано 350 тысяч рублей. Квадроцикл, использовавшийся для прогулок, конфискован в доход государства.