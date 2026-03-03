В Перми осудили организатора опасных прогулок на квадроциклах

Как установил суд, руководитель коммерческой фирмы организовывал для горожан прогулки на квадроциклах и мотоциклах. При этом техника не была зарегистрирована в установленном порядке и не проходила обязательные регулярные осмотры. Кроме того, клиентам разрешали самостоятельно управлять транспортом даже при отсутствии водительских прав, что нарушает закон.