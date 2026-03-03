Сожительница похитителя девочки в Смоленске посещала дом семьи ребенка

Напомним, происшествие случилось 24 февраля, когда девочка вышла погулять с собакой и не вернулась. Несовершеннолетнюю обнаружили в квартире одного из жилых домов Смоленска, где также находился мужчина 1983 года рождения. Позднее была задержана и сожительница подозреваемого. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. По решению суда фигуранты дела арестованы на два месяца.