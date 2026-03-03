Сожительница похитителя девочки в Смоленске посещала дом семьи ребенка

Сожительница обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске в январе приходила в дом, где живет семья ребенка. Об этом агентству РИА Новости рассказала подруга семьи Елена Соколова.
Собеседница агентства сообщила, что после январских праздников столкнулась с сожительницей похитителя девочки возле дома. В руках у подозреваемой были швабра, веник и пакет. Также Соколова отметила, что за соучастницей преступления следовал неизвестный мужчина.
«Меня насторожило то, что у нас другие сотрудники убирают подъезд, и не в такое время они заходили, а они зашли именно в два часа», — рассказала собеседница агентства.
По словам Соколовой, после прихода этих людей в подъезде ничего не изменилось и чище не стало.
Напомним, происшествие случилось 24 февраля, когда девочка вышла погулять с собакой и не вернулась. Несовершеннолетнюю обнаружили в квартире одного из жилых домов Смоленска, где также находился мужчина 1983 года рождения. Позднее была задержана и сожительница подозреваемого. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. По решению суда фигуранты дела арестованы на два месяца.