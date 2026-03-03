Виктору Кудряшову и Николаю Плаксину продлили срок ареста

Николай Плаксин уже осужден за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в рамках уголовного дела, связанного со строительством двух культурных центров по нацпроекту «Культура». Бывшего министра приговорили к четырем годам колонии общего режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение двух лет.