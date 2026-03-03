Иностранец предстанет перед судом в Москве за попытку убить таксиста

Суд в столице рассмотрит дело иностранца, который хотел убить таксиста на юго-востоке Москвы. Мужчина ранил водителя ножом. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемый напал на таксиста 30 декабря прошлого года. Иностранец несколько раз ударил водителя ножом из личной неприязни. Таксист оказал сопротивление и выжил. Позднее силовики задержали злоумышленника. Он полностью признал вину. Иностранца отправили в СИЗО.
В начале февраля двое мужчин убили таксиста в Москве. Водитель согласился довезти пассажиров за 85 тысяч рублей. Прибыв в столицу из Пензы, они отказались платить и убили мужчину. Кроме того, подозреваемые устроили перестрелку с силовиками на Рублевском шоссе. Полицейские ликвидировали одного из них. «Вечерняя Москва» в отдельном материале подробно рассказала о преступлениях мужчин.