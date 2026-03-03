Иностранец предстанет перед судом в Москве за попытку убить таксиста

В начале февраля двое мужчин убили таксиста в Москве. Водитель согласился довезти пассажиров за 85 тысяч рублей. Прибыв в столицу из Пензы, они отказались платить и убили мужчину. Кроме того, подозреваемые устроили перестрелку с силовиками на Рублевском шоссе. Полицейские ликвидировали одного из них. «Вечерняя Москва» в отдельном материале подробно рассказала о преступлениях мужчин.