Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Артобстрел жилого дома в Энергодаре произошел ночью, один человек пострадал, повреждения получили многоквартирный дом и автомобили, сообщил глава города Максим Пухов.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью, когда мирные жители спали, вооруженные силы Украины нанесли очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре нашего города. Зафиксирован артиллерийский прилет прямо во дворе многоквартирного жилого дома. В результате обстрела осколочные ранения получил мужчина 1982 года рождения», — написал Пухов в Telegram-канале.

Пострадавшему своевременно оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, сообщил глава города.

По его словам, ударной волной и осколками повреждены припаркованные во дворе автомобили, в нескольких подъездах выбиты стекла — множество квартир остались без остекления. Всем жильцам будет оказана помощь в застеклении окон жилых помещений. Пухов назвал удар террористическим актом.