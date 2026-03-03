Украинские войска обстреляли жилой дом в Энергодаре

«Минувшей ночью, когда мирные жители спали, вооруженные силы Украины нанесли очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре нашего города. Зафиксирован артиллерийский прилет прямо во дворе многоквартирного жилого дома. В результате обстрела осколочные ранения получил мужчина 1982 года рождения», — написал Пухов в Telegram-канале.
Пострадавшему своевременно оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, сообщил глава города.
По его словам, ударной волной и осколками повреждены припаркованные во дворе автомобили, в нескольких подъездах выбиты стекла — множество квартир остались без остекления. Всем жильцам будет оказана помощь в застеклении окон жилых помещений. Пухов назвал удар террористическим актом.