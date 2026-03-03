Москва
Командировки «по-семейному»: в Самаркандской области родственников и знакомых хокимов отправляли за границу за счёт бюджета

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). В Самаркандской области районные хокимы отправляли своих родственников и знакомых в зарубежные служебные командировки. Судя по результатам проверки, эти люди не имели никакого отношения к заявленным целям поездок. Удивительно ли это?

Источник: Vaib.Uz

Скорее нет — общество давно привыкло к тому, что хокимияты и махаллинские комитеты в нашей стране уже давно стали очагами бюрократии и коррупции.

Агентство по противодействию коррупции провело проверку организации зарубежных командировок в органах местной государственной власти региона. В ходе изучения было установлено, что должностные лица хокимиятов Кушрабатского и Каттакурганского районов направляли в служебные поездки близких родственников, а также сотрудников, не имеющих прямого отношения к тематике командировок.

Так, на семинар в Китае, организованный для фермеров стран Центральной Азии, были направлены водитель и сын хокима Кушрабатского района.

Кроме того, на специальные учебные курсы в Китае по развитию сельского хозяйства и организации переработки была представлена делегация из 32 человек. В официальных документах указывалось, что в её состав вошли представители хокимията и руководители фермерских хозяйств.

Однако при проверке списка выяснилось, что в него необоснованно были включены супруга хокима района, близкий родственник другого должностного лица, а также двое человек, оформленных как сотрудники первого техникума Кушрабатского района, хотя фактически они там не работали.

Аналогичные нарушения выявлены и в Каттакурганском районе. Здесь была организована служебная поездка в Китай для реализации инвестиционных проектов и заключения торговых соглашений, однако в состав делегации включили сотрудника хокимията, не связанного напрямую с целями командировки.

Отдельно отмечается, что, несмотря на требования указа президента об обязательном открытом опубликовании информации о зарубежных служебных поездках должностных лиц, хокимияты Каттакурганского и Кушрабатского районов необоснованно скрыли соответствующие сведения.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия законных мер.

Интересно, сколько ещё таких «служебных туристов» успели посмотреть мир за счёт бюджета?