Трое мужчин украли из машины в Домодедове часы и 10 миллионов рублей

Трое бывших зэков украли из машины, припаркованной на Каширском шоссе в Домодедове, пару наручных часов, смартфон и 10 миллионов рублей. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Двое соучастников наблюдали за окружающей обстановкой, а третий разбил стекло и похитил портфель. Внутри находились ноутбук, мобильный телефон, двое дорогостоящих часов и более 10 миллионов рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения. Силовики задержали подозреваемых в Подмосковье. В отношении мужчин завели уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее житель Москвы проколол колесо машины бизнесмена, а затем похитил из салона автомобиля сумку с 36 миллионами рублей. Подозреваемого вычислили и задержали. Силовики вернули предпринимателю 27 миллионов, остальную часть похищенной суммы ищут. В отношении москвича завели уголовное дело и отправили его в СИЗО.