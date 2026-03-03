Трое мужчин украли из машины в Домодедове часы и 10 миллионов рублей

Трое бывших зэков украли из машины, припаркованной на Каширском шоссе в Домодедове, пару наручных часов, смартфон и 10 миллионов рублей. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.