Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре нашли подростка, который пропал после уроков в школе

В Самаре полицейские разыскали пропавшего 14-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре полицейские и волонтеры нашли 14-летнего мальчика, который пропал 2 марта. Подросток днем ушел из школы на улице Степана Разина в Самарском районе и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Полицейские установили, что в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось. Мальчика уже передали родителям», — пояснили в ведомстве.

На поиски школьника сразу вышли участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и поисковый отряд «ЛизаАлерт». Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего.