В Самаре нашли подростка, который пропал после уроков в школе

В Самаре полицейские и волонтеры нашли 14-летнего мальчика, который пропал 2 марта. Подросток днем ушел из школы на улице Степана Разина в Самарском районе и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Полицейские установили, что в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось. Мальчика уже передали родителям», — пояснили в ведомстве.
На поиски школьника сразу вышли участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и поисковый отряд «ЛизаАлерт». Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего.