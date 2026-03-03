В Самаре нашли подростка, который пропал после уроков в школе

В Самаре полицейские и волонтеры нашли 14-летнего мальчика, который пропал 2 марта. Подросток днем ушел из школы на улице Степана Разина в Самарском районе и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.