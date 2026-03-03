Украинский куратор дистанционно взорвал своего агента при задержании ФСБ в Екатеринбурге

По данным следствия, подрыв личного автомобиля директора завода готовил гражданин РФ 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый успел забрать из тайника самодельное взрывное устройство, а когда оперативники начали операцию по его захвату, украинский куратор дистанционно активировал бомбу.
«В результате подрыва злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью», — отметили в ЦОС ФСБ.
Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения пострадавших нет. В ходе осмотра места происшествия силовики обнаружили второе самодельное взрывное устройство, которое было замаскировано под обычный пауэрбанк и содержало 300 граммов пластичной взрывчатки с электродетонатором иностранного производства. Как и первая бомба, устройство должно было приводиться в действие по радиоканалу. Кроме того, у диверсанта изъяли поддельный паспорт гражданина России и телефон, в котором сохранилась переписка с сотрудником спецслужб Украины.
Следственным подразделением УФСБ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».