Украинский куратор дистанционно взорвал своего агента при задержании ФСБ в Екатеринбурге

ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия. Когда оперативники начали задержание, украинский куратор дистанционно взорвал бомбу в руках своего агента. Злоумышленник погиб на месте, сотрудники ведомства не пострадали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку террористического акта в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, подрыв личного автомобиля директора завода готовил гражданин РФ 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый успел забрать из тайника самодельное взрывное устройство, а когда оперативники начали операцию по его захвату, украинский куратор дистанционно активировал бомбу.

«В результате подрыва злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью», — отметили в ЦОС ФСБ.

Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения пострадавших нет. В ходе осмотра места происшествия силовики обнаружили второе самодельное взрывное устройство, которое было замаскировано под обычный пауэрбанк и содержало 300 граммов пластичной взрывчатки с электродетонатором иностранного производства. Как и первая бомба, устройство должно было приводиться в действие по радиоканалу. Кроме того, у диверсанта изъяли поддельный паспорт гражданина России и телефон, в котором сохранилась переписка с сотрудником спецслужб Украины.

Следственным подразделением УФСБ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».