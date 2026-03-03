В Самарской области пьяная женщина сообщила о теракте, чтобы навредить соседям

Во время задержания женщина была сильно пьяна. Полицейские нашли у нее телефон, с которого поступил тревожный звонок, и изъяли его в присутствии понятых. Теперь жительницу региона ждет серьезное наказание. На нее завели уголовное дело. Ей грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до восьми лет.