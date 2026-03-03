Москва
В Самарской области пьяная женщина сообщила о теракте, чтобы навредить соседям

Жительнице Самарской области грозит до восьми лет колонии за ложное сообщение об обрушении дома.

Источник: Комсомольская правда

В Ставропольском районе Самарской области в конце февраля 50-летняя нетрезвая женщина позвонила в службу «112» и заявила об угрозе обрушения домов. На место оперативно выехали кинологи, саперы и экстренные службы, но никаких опасных предметов они не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Жительница поссорилась с соседями и хотела создать им проблемы, поэтому вызвала полицию», — пояснили в ведомстве.

Во время задержания женщина была сильно пьяна. Полицейские нашли у нее телефон, с которого поступил тревожный звонок, и изъяли его в присутствии понятых. Теперь жительницу региона ждет серьезное наказание. На нее завели уголовное дело. Ей грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до восьми лет.