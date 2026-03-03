В Омане нефтехранилище в порту получило повреждения после атаки, пишут СМИ

«Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА. Жертв нет, ущерб поврежденному хранилищу под контролем», — сообщил агентству источник.
