В Омане нефтехранилище в порту получило повреждения после атаки, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 3 мар — РИА Новости. Нефтехранилище в оманском порту Дукм повреждено после атаки БПЛА, сообщило во вторник госагентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА. Жертв нет, ущерб поврежденному хранилищу под контролем», — сообщил агентству источник.

