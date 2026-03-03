Москва
Три человека погибли на пожаре в Молодечно

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Проводится проверка по факту пожара в Молодечно, унесшего жизни трех человек, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома по улице Будавников поступило спасателям вечером 2 марта.

При ликвидации пожара работники МЧС обнаружили тела 51-летней хозяйки жилья и ее 30-летнего знакомого.

Еще один находившийся в квартире мужчина — 31-летний сын женщины — выпал из окна во время пожара. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти его не удалось.

По словам очевидцев, накануне погибшие распивали спиртные напитки, а также курили в комнате и стряхивали пепел на пол.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в СК.

Специалисты провели осмотр, назначили необходимые экспертные исследования.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели людей.