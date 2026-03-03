Три человека погибли на пожаре в Молодечно

Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома по улице Будавников поступило спасателям вечером 2 марта.
При ликвидации пожара работники МЧС обнаружили тела 51-летней хозяйки жилья и ее 30-летнего знакомого.
Еще один находившийся в квартире мужчина — 31-летний сын женщины — выпал из окна во время пожара. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти его не удалось.
По словам очевидцев, накануне погибшие распивали спиртные напитки, а также курили в комнате и стряхивали пепел на пол.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в СК.
Специалисты провели осмотр, назначили необходимые экспертные исследования.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших гибели людей.