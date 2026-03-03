В Новосибирске обвиняемым в земельных схемах оставили приговор в силе

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляции по делу о мошенничестве с земельными участками в селе Раздольном. Подсудимые — Игорь Воложанин и Людмила Троянова — обманули граждан, создав СНТ и продавая права на участки, которыми на самом деле не могли распоряжаться.
Аферисты оформляли фиктивные документы, заключали недействительные договоры и брали деньги за услуги, которые не собирались оказывать. Например, за подключение электричества и обустройство дорог.
Железнодорожный районный суд ранее приговорил Воложанина к 3,5 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты, а Троянову — к 3 годам лишения свободы — исполнение отсрочено до достижения её ребёнком 14 лет. Также осуждённые должны выплатить потерпевшим почти 5,8 миллиона рублей.
Защита пыталась оспорить решение: адвокат Воложанина добивался оправдания, а защитник Трояновой — нового рассмотрения дела. Однако областной суд оставил приговор в силе, внеся лишь одно изменение: теперь ущерб будут взыскивать солидарно с обоих осуждённых в пользу каждого потерпевшего.