В Новосибирске обвиняемым в земельных схемах оставили приговор в силе

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляции по делу о мошенничестве с земельными участками в селе Раздольном. Подсудимые — Игорь Воложанин и Людмила Троянова — обманули граждан, создав СНТ и продавая права на участки, которыми на самом деле не могли распоряжаться.