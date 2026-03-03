«Купил таблетки для суставов через интернет»: мошенники вышли на сибиряка после получения посылки

В Усть Илимске 82 летний мужчина лишился миллиона рублей из-за схемы мошенников. История началась с покупки биологически активных добавок для суставов: пенсионер оформил заказ, получил посылку на почте и заплатил 25,5 тысяч рублей.
Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, через некоторое время ему позвонила женщина, которая представилась следователем. Она уточнила, покупал ли он БАДы, а затем сообщила, что товар является опасным контрафактом.
— Аферистка сказала, что в отношении производителя заведено уголовное дело, и предложила помощь в оформлении заявления на компенсацию. Якобы пенсионер мог рассчитывать на возврат стоимости покупки и выплату в размере 9 миллионов рублей в качестве компенсации, — сообщили в полиции.
Мужчина отправил через мессенджер скан заявления. Затем лжеследователь сообщила, что для ускорения процедуры и нужно оплатить услуги адвоката и судебные пошлины. Желая получить крупную выплату, сибиряк перевёл на указанные счета около одного миллиона рублей — деньги он отправлял через почтовые отделения и банкоматы.
Когда связь со «следователем» прервалась, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По данному факту завели уголовное дело по статье «Мошенничество».