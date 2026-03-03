В Италии из трудового рабства освободили более 50 граждан Молдовы: Их заставляли трудиться на плантациях по 16 часов в сутки под палящим солнцем, а мизерную зарплату отбирали за «аренду» барака

В трудовом рабстве в Италии держали более 50 граждан Молдовы. Вербовкой занимались также двое граждан нашей страны.
Карабинеры провинции Мантуя во время полицейской операции обнаружили в рабочих бараках на арбузных плантациях более 50 граждан Молдовы, которых нелегально ввозили в Италию и заставляли работать в нечеловеческих условиях.
Сообщается, что на молдаван оформляли поддельные документы, выдавая их за граждан Болгарии или Румынии. Это позволяло формально легализовать их пребывание и эксплуатацию.
Рабочий день длился до 16 часов, под палящим солнцем. Зарплата была мизерной, значительную часть которой отбирали за аренду барака. Попытки жаловаться карались выдачей властям Италии с наказанием за нелегальную миграцию.
Обвинения предъявлены двум бизнесменам из Италии и двум гражданам Молдовы, которые занимались вербовкой рабочих. У наших задержанных соотечественников суд постановил конфисковать имущество на сумму свыше одного миллиона леев. Среди изъятого — недвижимость, банковские счета и автомобиль класса люкс.
Конфискация проведена на основании статьи Уголовного кодекса Италии — из-за несоответствия между официальными доходами и реальным имуществом.
