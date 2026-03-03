Москва
В Подмосковье задержали воров, укравших 10 млн рублей из автомобиля. Видео

В Домодедово трое рецидивистов обворовали Audi на парковке торгового центра. Добычей стали 10 миллионов рублей, ноутбук и элитные часы. Полиция задержала воров в Люберцах и Клину, теперь им грозит до 10 лет колонии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники уголовного розыска раскрыли крупную кражу из автомобиля на парковке торгового центра в Домодедово. Трое злоумышленников похитили из салона иномарки портфель, в котором находилось более 10 миллионов рублей наличными и дорогостоящие аксессуары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, внимание подозреваемых привлек кроссовер Audi, на заднем сиденье которого лежал портфель. Пока двое сообщников следили за парковкой, третий разбил стекло и забрал сумку, внутри которой были ноутбук, смартфон, двое дорогих часов и более 10 миллионов рублей наличными.

Оперативникам удалось вычислить маршрут передвижения налетчиков с помощью камер видеонаблюдения. Задержание проводили сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии по местам проживания подозреваемых в Клину и Люберцах.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По решению суда все трое злоумышленников, которые уже ранее имели проблемы с законом, заключены под стражу.