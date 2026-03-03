В Подмосковье задержали воров, укравших 10 млн рублей из автомобиля. Видео

По данным следствия, внимание подозреваемых привлек кроссовер Audi, на заднем сиденье которого лежал портфель. Пока двое сообщников следили за парковкой, третий разбил стекло и забрал сумку, внутри которой были ноутбук, смартфон, двое дорогих часов и более 10 миллионов рублей наличными.