СК проверит нападение собак на ребенка в Волгограде

В Волгоградской области стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку, причинив ей травмы. Инцидент случился недалеко от учебного заведения, и, как сообщает сайт volgograd.kp.ru, это далеко не первый случай, когда бродячие животные угрожают безопасности местных жителей. Мама пострадавшей девочки давно обеспокоена ситуацией с собаками в их микрорайоне.
Следственные органы СК России по Волгоградской области уже возбудили уголовное дело. Это значит, что следователи проверят, кто ответственен за то, что собаки оказались без присмотра и смогли напасть на ребенка.
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Он поручил подготовить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.