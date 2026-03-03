СК проверит нападение собак на ребенка в Волгограде

В Волгоградской области стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку, причинив ей травмы. Инцидент случился недалеко от учебного заведения, и, как сообщает сайт volgograd.kp.ru, это далеко не первый случай, когда бродячие животные угрожают безопасности местных жителей. Мама пострадавшей девочки давно обеспокоена ситуацией с собаками в их микрорайоне.