Двух подростков арестовали по делу о сим-боксах в Нижнем Новгороде

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального главка МВД совместно с коллегами из следственного управления СК и УФСБ по региону в ходе реализации оперативной информации в Московском районе Нижнего Новгорода задержали двоих уроженцев Республики Коми 2008 и 2009 годов рождения. Их подозревают в организации работы сим-боксов мошенников. По данным полиции, для осуществления противоправной деятельности подростки прибыли в Нижний Новгород из Республики Коми, сообщив родителям, что направляются на заработки. Они арендовали квартиру на Московском шоссе, где разместили абонентские терминалы пропуска трафика. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли два сим-бокса, 281 сим-карту, wi-fi-роутер, мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты и денежные средства в сумме 253 500 рублей.