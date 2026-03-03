Вдова Чубко первая даст показания по делу аниматоров

Адвокат обвиняемого Демьяна Кеворкьяна не явился. Из-за этого процесс с присяжными отложили до 16 марта. Об этом рассказала вдова погибшего Дарья Чубко в соцсетях.
По словам Дарьи, адвокат сообщил о недомогании по SMS. Вместе с ним не приехал свидетель. Суд не смог продолжить без защитника. Женщина отметила неудобства для потерпевших из других городов и присяжных, отпрашивающихся с работы. Судья начинает реагировать на затягивание процесса подсудимым. Дарья Чубко заявила о готовности давать показания первой, если Кеворкьян продолжит уклоняться. Ранее она обвиняла адвокатов в намеренном торможении дела.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что это резонансное преступление произошло три года назад ночью 29 апреля 2023 года на трассе М4 «Дон» между станицами Крыловская и Березанская. Преступники предложили помощь аниматорам, у которых сломалась машина. В итоге Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко ограбили и убили, а их автомобиль сожгли. Тела закопали в Брюховецком районе. Обвиняемые — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Кеворкьян до сих пор не признает вину.