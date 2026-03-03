Вдова Чубко первая даст показания по делу аниматоров

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что это резонансное преступление произошло три года назад ночью 29 апреля 2023 года на трассе М4 «Дон» между станицами Крыловская и Березанская. Преступники предложили помощь аниматорам, у которых сломалась машина. В итоге Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко ограбили и убили, а их автомобиль сожгли. Тела закопали в Брюховецком районе. Обвиняемые — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Кеворкьян до сих пор не признает вину.