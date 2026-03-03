Пермские спасатели вытащили женщину из ледяной воды у Коммунального моста

В Перми 26 февраля поступило сообщение о женщине, провалившейся под лёд в районе Коммунального моста. Группа оперативного реагирования № 8 немедленно выехала на место происшествия.
Когда спасатели прибыли, пострадавшая уже сумела выбраться из воды и ползком двигалась к берегу. Спасатели быстро доставили её на безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Медики зафиксировали у женщины сильное переохлаждение.
Спасатели ещё раз напоминают: выход на лёд опасен в любое время года, особенно весной, когда лёд становится тонким и непрочным. Берегите себя и не рискуйте напрасно.