ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане

В понедельник израильские военные сообщили, что нанесли удар по Бейруту с целью ликвидации высокопоставленного члена «Хезболлах».
«Вчера (в понедельник — ред.) военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала “Хезболлах” от имени сил “Кудс”, который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Хузаи отвечал за связь между «Хезболлах» и Ираном, в частности за координацию между потребностями шиитского движения и ресурсами, предоставляемыми Ираном.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение «Хезболлах». Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.