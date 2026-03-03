ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане

В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение «Хезболлах». Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.