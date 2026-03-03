В Батайске мужчина получил 10 лет колонии за покушение на убийство участника СВО

В Батайске 31-летнего мужчинну осудили за покушение на убийство участника СВО. Об этом 3 марта сообщили пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в 2023 году в городском парке. Мужчина в состоянии опьянения устроил конфликт с военнослужащим, а потом совершил не менее 14 выстрелов. Пострадаший выжил только благодаря быстро оказанной медицинской помощи.
Суд квалифицировал действия стрелявшего по статье «покушение на убийство из хулиганских побуждений» (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). С учетом позиции гособвинения ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года.
