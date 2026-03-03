В Батайске мужчина получил 10 лет колонии за покушение на убийство участника СВО

Суд квалифицировал действия стрелявшего по статье «покушение на убийство из хулиганских побуждений» (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). С учетом позиции гособвинения ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года.