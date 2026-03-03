Фейковая продажа авто онлайн: очередной случай мошенничества в Краснодаре

В полицию Юбилейного микрорайона города Краснодара обратился местный житель с заявлением о мошенничестве, связанным с продажей автомобиля. Мужчина рассказал, что через интернет вышел на связь с незнакомцем, который предложил доставить из-за границы желаемую иномарку.