Фейковая продажа авто онлайн: очередной случай мошенничества в Краснодаре

Мошенники обманули краснодарца на 1,5 миллиона рублей при продаже авто.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Юбилейного микрорайона города Краснодара обратился местный житель с заявлением о мошенничестве, связанным с продажей автомобиля. Мужчина рассказал, что через интернет вышел на связь с незнакомцем, который предложил доставить из-за границы желаемую иномарку.

Для совершения сделки покупатель перевел мошеннику на указанные счета 1 580 000 рублей, но после этого злоумышленник перестал отвечать, так и не выполнив свои обязательства.

«Не переводите незнакомым личностям денежные средства. Всегда проверяйте компанию, с которой хотите совершить сделку, читайте отзывы реальных людей. Берегите ваши накопления», — призывают в Управлении МВД России по городу Краснодару.