При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Двенадцать человек получили травмы при ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Леноблпожспас» сообщал, что ДТП произошло на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Волосовском районе. Произошло лобовое столкновение рейсового автобуса, следующего по маршруту № 888, и такси. Сообщалось о троих пострадавших.

По информации регионального главка МВД, водитель такси Geely, двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ».

«По предварительной информации, в результате столкновения тяжелые травмы получил водитель такси. 11 пассажиров автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили травмы средней и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.