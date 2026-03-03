При ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек

Ранее «Леноблпожспас» сообщал, что ДТП произошло на 66-м километре трассы А-180 Нарва в Волосовском районе. Произошло лобовое столкновение рейсового автобуса, следующего по маршруту № 888, и такси. Сообщалось о троих пострадавших.
По информации регионального главка МВД, водитель такси Geely, двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ».
«По предварительной информации, в результате столкновения тяжелые травмы получил водитель такси. 11 пассажиров автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили травмы средней и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.