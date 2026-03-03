Четверо россошанцев пострадали в аварии под Воронежем

Авария, в которой пострадали четверо россошанцев, произошла накануне около 07:45 в поселке совхоза «Россошанский». По предварительным данным Госавтоинспекции, 38-летний водитель «ВАЗ-21074», двигаясь в районе дома № 1 по улице Яблочной, не справился с управлением в сложных погодных условиях. Игнорируя дорожную обстановку, мужчина выехал на встречную полосу, где на скорости протаранил «Рено Логан» под управлением 60-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ведомстве 3 марта.
В результате мощного удара травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров иномарки — мужчины в возрасте 49 и 51 года. Всех экстренно доставили в больницы для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Напомним, также накануне в селе Ямное Рамонского района столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 38-летняя местная жительница, управлявшая кроссовером Infiniti FX35, врезалась в «Ладу Приору», за рулем которой был 54-летний воронежец. После удара пострадала его 55-летняя пассажирка.