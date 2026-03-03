Пожар в здании минздрава в Кишиневе: В одном из кабинетов загорелся компьютер — пришлось вызывать пожарных

Утром 3 марта в здании Министерства здравоохранения в Кишиневе произошёл пожар. В 09.16 в службу 112 поступило сообщение о густом дыме в кабинете на втором этаже здания на улице Василе Александри, 2.
По данным ГИЧС, загорелся компьютер, из-за чего этаж заполнился дымом. Сотрудники учреждения ликвидировали возгорание первичными средствами до прибытия спасателей.
Люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет. Повышенный уровень реагирования был отменён. Причины ЧП устанавливаются.
