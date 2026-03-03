Экс-начальнику новосибирской Росгвардии запросили 9 лет за вымогательство

В Железнодорожном суде Новосибирска прошли прения по делу бывшего начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону. Прокурор запросил для подсудимого 9 лет строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.