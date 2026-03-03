Экс-начальнику новосибирской Росгвардии запросили 9 лет за вымогательство

В Железнодорожном суде Новосибирска прошли прения по делу бывшего начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону. Прокурор запросил для подсудимого 9 лет строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
По версии следствия, в мае 2025 года полковник Курбанов под угрозой несогласования паспорта безопасности торгового центра потребовал от представителя организации стройматериалы на сумму 293 434 рубля. Его задержали сотрудники ФСБ.
Гособвинение просит назначить 9 лет колонии строгого режима, штраф в размере 8,8 млн рублей, лишить права занимать должности в системе Росгвардии на 3 года и звания «полковник полиции».
Защита настаивает на переквалификации на мошенничество, ссылаясь на отсутствие у подсудимого реальных полномочий из-за планируемого увольнения.
Следующее заседание назначено на 24 марта — подсудимый готовится к последнему слову.