В Петербурге неадекватный мужчина пытался прорваться в детский сад

Сотрудники вневедомственной охраны по Колпинскому району Санкт-Петербурга задержали 28-летнего мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, к калитке детского сада на Южной улице поселка Понтонный подошел мужчина с явными признаками опьянения. Он вел себя неадекватно, громко и нецензурно выражался и требовал пропустить его на территорию, где в это время находились дети.
После срабатывания тревожной кнопки на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться бегством, а после пытался оказать сопротивление при задержании.
Дебоширом оказался житель Невского района Санкт-Петербурга. Для дальнейшего выяснения обстоятельств он был доставлен в территориальный отдел полиции.
Ранее об инциденте писал телеграм-канал «Mash на Мойке», отмечая, что до приезда силовиков агрессивного мужчину сдерживали родители воспитанников дошкольного учреждения.