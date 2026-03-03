Москва
В Петербурге неадекватный мужчина пытался прорваться в детский сад

В поселке Понтонный сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию детского сада. По данным ведомства, задержанный находился в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок. Для выяснения обстоятельств инцидента он был доставлен в отдел полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники вневедомственной охраны по Колпинскому району Санкт-Петербурга задержали 28-летнего мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, к калитке детского сада на Южной улице поселка Понтонный подошел мужчина с явными признаками опьянения. Он вел себя неадекватно, громко и нецензурно выражался и требовал пропустить его на территорию, где в это время находились дети.

После срабатывания тревожной кнопки на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться бегством, а после пытался оказать сопротивление при задержании.

Дебоширом оказался житель Невского района Санкт-Петербурга. Для дальнейшего выяснения обстоятельств он был доставлен в территориальный отдел полиции.

Ранее об инциденте писал телеграм-канал «Mash на Мойке», отмечая, что до приезда силовиков агрессивного мужчину сдерживали родители воспитанников дошкольного учреждения.