«Бьют палками по голове» — в Алматы возбуждено уголовное дело после заявлений о насилии над детьми

Полиция Алматы начала расследование по факту возможного насилия в отношении детей в одном из частных центров города. Речь идёт о центре «Феникс», расположенном в Алмалинском районе, где, по заявлениям родителей в социальных сетях, к детям с особенностями развития применялась физическая сила, передаёт корреспондент BAQ.KZ.