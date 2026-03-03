50 омичей эвакуировались из загоревшегося гипермаркета на проспекте Мира

В 9:47 сегодня, 3 марта, в омском ГУ МЧС получили сообщение о возгорании в гипермаркете на проспекте Мира. Пожар возник на территории бутика на первом этаже. В ведомстве рассказали, что к моменту прибытия спасателей в здании наблюдалось плотное задымление. До приезда огнеборцев из успели эвакуироваться из здания полсотни человек.