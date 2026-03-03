50 омичей эвакуировались из загоревшегося гипермаркета на проспекте Мира

В 9:47 сегодня, 3 марта, в омском ГУ МЧС получили сообщение о возгорании в гипермаркете на проспекте Мира. Пожар возник на территории бутика на первом этаже. В ведомстве рассказали, что к моменту прибытия спасателей в здании наблюдалось плотное задымление. До приезда огнеборцев из успели эвакуироваться из здания полсотни человек.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.
«Было принято решение применить спецоборудование, организовано грамотное управление газообменом на пожаре, что позволило быстро освободить помещение от дыма и не допустить дальнейшего распространения огня. От МЧС на месте трудились 34 человека личного состава с шестью единицами техники. На тушение подали пять стволов, работало семь звеньев газодымозащитной службы. Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки: к 10:41», — прокомментировал случившееся замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Ринат Ханафеев.
В министерстве чрезвычайных ситуаций уточнили, общая площадь пожара составила 115 квадратных метров. Причину инцидента уточняют дознаватели МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.
Спасатели опубликовали снимки, сделанные на месте происшествия.
