Житель Калуги по указанию мошенников обокрал родителей на 8,7 млн рублей и скрылся в Подмосковье

Как выяснилось, юноша стал жертвой многоступенчатого обмана. Сначала мошенники представились сотрудниками военкомата и убедили его отсканировать QR-код для «обновления данных». После этого молодому человеку сообщили, что от его имени якобы оформлена доверенность на подозрительные операции, а сам он подозревается в финансировании незаконных организаций.