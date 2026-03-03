Житель Калуги по указанию мошенников обокрал родителей на 8,7 млн рублей и скрылся в Подмосковье

Сотрудники калужской полиции раскрыли масштабную схему телефонного мошенничества, жертвой которой стал 21-летний местный житель. Под психологическим давлением аферистов молодой человек не только отдал все семейные сбережения, но и несколько дней скрывался от родственников в другом регионе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
История началась в середине февраля, когда в полицию обратились родители юноши. Они заявили о пропаже сына, который перестал выходить на связь, а из квартиры исчезли деньги и ценности. Оперативники обнаружили пропавшего в одной из гостиниц подмосковного Наро-Фоминска.
Как выяснилось, юноша стал жертвой многоступенчатого обмана. Сначала мошенники представились сотрудниками военкомата и убедили его отсканировать QR-код для «обновления данных». После этого молодому человеку сообщили, что от его имени якобы оформлена доверенность на подозрительные операции, а сам он подозревается в финансировании незаконных организаций.
Злоумышленники запугали юношу уголовным делом и убедили отдать ценности на «проверку». Парень показал пустую квартиру по видеосвязи, после чего собрал золото и деньги из сейфа и выбросил их в окно курьеру. Оставшуюся часть имущества он сам отвез на такси в Наро-Фоминск, где передал пособнику аферистов. Общий ущерб составил 8,7 млн рублей.
Полицейские установили личность курьера, которым оказался 23-летний житель Перми. Задержанный признался, что сдал похищенное золото в московский ломбард, а деньги перевел кураторам.
В отношении «посыльного» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и он заключен под стражу.