Мошенники обманули жительницу Нижнекамска на два миллиона рублей

Ее убедили перевести деньги на «безопасный» счет.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске жертвой мошенников стала 49-летняя местная жительница. Она переводила преступникам деньги в течение двух месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Злоумышленники «обрабатывали» свою жертву в течение трех месяцев. Сначала они связались с женщиной через один из мессенджеров, сообщив потерпевшей о том, что ее деньги пытаются украсть и перевести на нужды ВСУ. Для того, чтобы этого не произошло, женщине предложили перевести деньги на безопасные счета. Мошенники психологически давили на жертву, и под их влиянием она перевела деньги и лишилась двух миллионов рублей.

Спустя некоторое время потерпевшая обратилась в полицию. В отношении преступников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».