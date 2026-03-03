Мошенники обманули жительницу Нижнекамска на два миллиона рублей

В Нижнекамске жертвой мошенников стала 49-летняя местная жительница. Она переводила преступникам деньги в течение двух месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.
Злоумышленники «обрабатывали» свою жертву в течение трех месяцев. Сначала они связались с женщиной через один из мессенджеров, сообщив потерпевшей о том, что ее деньги пытаются украсть и перевести на нужды ВСУ. Для того, чтобы этого не произошло, женщине предложили перевести деньги на безопасные счета. Мошенники психологически давили на жертву, и под их влиянием она перевела деньги и лишилась двух миллионов рублей.
Спустя некоторое время потерпевшая обратилась в полицию. В отношении преступников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».